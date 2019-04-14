السيسي يلتقي المشير حفتر ويدعم "جهود مكافحة الإرهاب" في ليبيا

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم الأحد بخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في القاهرة.

وأضاف المتحدث بسام راضي أن السيسي وحفتر بحثا آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال اللقاء دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وتشن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وسط دعوات دولية لوقف الهجوم.

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