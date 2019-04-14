إيران تتكبد خسائر بنحو 2.5 مليار دولار بسبب السيول

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وزراء قولهم للنواب الأحد إن السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في أنحاء إيران في الأسابيع الماضية تسببت في خسائر تقدر بنحو 2.5 مليار دولار في شبكة الطرق والجسور والمنازل والأراضي الزراعية.

وتسببت السيول التي بدأت في 19 مارس آذار في مقتل 76 شخصا وأجبرت أكثر من 220 ألفا على النزوح إلى مراكز إيواء وتكافح وكالات الإغاثة للتعامل مع الكارثة. وتم نشر أفراد من القوات المسلحة لمساعدة المتضررين.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قوله في البرلمان "السيول التي وقعت مؤخرا غير مسبوقة... تضرر منها 25 إقليما وأكثر من 4400 قرية".

وأضاف أن السيول تسببت في خسائر تقدر بنحو 350 تريليون ريال (2.5 مليار دولار).

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وقال وزير الطرق والتنمية المدنية محمد إسلامي إن 14 ألف كيلومتر من الطرق لحقت بها أضرار كما تسببت الانهيارات الأرضية والسيول في تدمير أكثر من 700 جسر بالكامل.

وقال مرتضى شاه زاده مدير صندوق الثروة السيادية الإيراني إن الرئيس حسن روحاني طلب من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي السماح له بسحب ملياري دولار من الصندوق لتمويل عمليات إعادة إعمار المناطق المتضررة. وأضاف شاه زاده أن خامنئي وافق من حيث المبدأ على هذا الطلب.