الحزب الاشتراكي اليساري يعلن فوزه بالانتخابات البرلمانية الفنلندية

أعلن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري في فنلندا أنتي ريني عن فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد.

وأظهرت النتائج حصول الحزب على 17.8% بفارق لا يزيد عن 0.2% عن حزب (الفنلنديون) القومي بعد فرز أكثر من 97% من الأصوات.

وقال ريني: "لأول مرة منذ عام 1999 أصبحنا أكبر حزب في فنلندا ... الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو حزب رئيس الوزراء".

واستفاد الحزب اليساري من شعور الناخبين بالقلق على مستقبل نظام الرفاهة الاجتماعية السخي الذي تمتع به الفنلنديون لعقود طويلة.

إقرأ أيضاً:

تعرف على الدول العربية في قائمة أسعد الدول العالم لسنة 2019

يميني متطرف يهدد وزيرا فنلنديا أثناء تجمع انتخابي