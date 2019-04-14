شاهد: رئيس أوكرانيا يناظر نفسه في غياب منافسه الانتخابي زيلينسكي

أقام الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اليوم الأحد مناظرة من جانب واحد بالملعب الأولمبي في العاصمة كييف في غياب منافسه الانتخابي الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي.

وتحدى زيلينسكي، الذي اشتهر بتجسيده لشخصية الرئيس ببرنامجه الكوميدي، بوروشينكو لإجراء المناظرة ووافق عليها الأخير دون الاتفاق على موعد محدد لعقدها.

وقال زيلينسكي سابقاً إنه يفضل عقد المناظرة يوم الجمعة المقبل (19 أبريل-نيسان) أي قبل يومين من الجولة الثانية والأخيرة لحسم النزال الرئاسي الأوكراني.

ولكن بوروشينكو حاول إحراج خصمه بتنظيم مسيرة بين أنصاره بالملعب الأولمبي اليوم الأحد في ظل عدم حضور زيلينسكي.

وأخذ بوروشينكو موقعه على منصة المناظرة وانتظر زيلينسكي لمدة 45 دقيقة قبل أن يجري مؤتمراً صحفياً سئل خلاله عن غريمه السياسي.

ووعد بوروشينكو بإدخال بلاده إلى الاتحاد الأوروبي في حال إعادة انتخابه كما عبر عن ثقته في تحويل دفة التصويت لصالحه بالجولة الحاسمة من الانتخابات الأوكرانية.

وحصد زيلينسكي، الذي لا يمتلك أي خبرة سابقة في العمل السياسي، 30% من أصوات الناخبين ليتقدم على بوروشينكو في الجولة الأولى للانتخابات دون حسمها.

إقرأ أيضاً:

شاهد: تحدي بين الرئيس الأوكراني والممثل الكوميدي الذي اكتسحه في الانتخابات الأخيرة

كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية

فنانان أوكرانيان ينتقدان سياسة الرئيس من خلال أغلفة الحلوى وفوارغ الرصاص