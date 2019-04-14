شاهد: منافسة كبيرة على لقب ملكة جمال روسيا في حفل بموسكو

فازت ألينا سانكو من إقليم روستوف الجنوبي بلقب ملكة جمال روسيا لعام 2019 وذلك خلال حفل فاتن أقيم بالعاصمة موسكو مساء السبت.

وتمكنت سانكو (20 عاماً) من إبهار لجنة التحكيم بجمالها وشخصيتها لتتفوق على أكثر من 50 متسابقة من عموم روسيا الاتحادية.

وبالإضافة إلى التاج المغطى بالألماس، حظيت سانكو بجائزة قدرها ما يعادل 41 ألف يورو لفوزها باللقب.

وشهد الحفل ظهور المتسابقات في أبهى حللهن حيث ارتدين فساتين براقة وملابس سباحة أظهرت شراقتهن.

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