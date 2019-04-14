فيديو: سودانيون يهشمون صور الرئيس المخلوع البشير داخل سفارة السودان بالكويت

بث حساب "المجلس" وهو منصة إخبارية كويتية مرخصة من وزارة الإعلام في الكويت فيديو من داخل السفارة السودانية بالعاصمة الكويت، يشاهد بعض العاملين في السفارة يكسرون صورة الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير الذي حكم البلاد لثلاثين سنة بقبضة من حديد ووصفوه بالمجرم الذي دمر البلاد وقسمها، الصورة "سقطت" في سودان ما بعد البشير وبن عوف وبقية مما ترك المشير، جنرال يخلف جنرالا.

العالمون في السفارة هم جزء مما يطالب به الناس في الخرطوم، بعهد جديد والبدء في مرحلة بعيدة عن الديكتاتوريات كما يصفونها، استيقظوا.. واعتصموا أمام مبنى كان دخوله عصياً إلا من يحملون العصا ويهشون بها، وصدحوا عاليا.. تسقط.. تسقط تاني.. تسقط تالت.. ورابع إن لزم الأمر على رأي الفنانة "لطيفة" فالشعب اذا أراد الحياة فلا بد أن يتسجيب العسكر.