شاهد كيف يصطاد الأفغان طائر الكركي

مع انبلاج الصبح على سهل بشمال كابول راح صياد الطيور جان أغا يفحص شباكه مثلما يفعل منذ 30 عاما على أمل اصطياد طائر الكركي مستخدما طائرا مربوطا لاستدراج أخرى إلى شباكه.

وصيد الطيور رياضة قديمة في أفغانستان، حيث تتدفق الطيور المحلية والمهاجرة منذ آلاف السنين. ولم تندثر تلك الرياضة حتى في ظل الفوضى التي خلفها الصراع الذي تعاني منه البلاد منذ 40 عاما.

وقال جان أغا (49 عاما) الذي يعمل مزارعا في إقليم باروان "لقد تعلمت أنواعا مختلفة من الصيد من أجدادي لأنهم كانوا أيضا صيادين".

وأضاف "بعض أبنائي تعلموا الصيد مني وآمل أن يصبح اثنان منهم على الأقل صيادين كي يظل اسمي باقيا ويعرف الناس أولادي بعد موتي".

وألحقت الحرب دمارا كبيرا بالبيئة قرب كابول في ظل وجود ألغام لم يجر تطهيرها والتلوث والبناء دون رقابة أو سيطرة من الدولة. وفي السنوات القليلة الماضية فقط بدأت مساع لإعادة الحياة إلى مناطق مثل

اقرأ أيضا على يورونيوز:

كل ما تريد معرفته عن أحداث السودان منذ بداية الاحتجاجات حتى الآن

البرلمان المصري يصوت الثلاثاء على تعديلات دستورية تبقي السيسي في الحكم حتى 2030

السعودية والإمارات تدخلان على خط الحراك في السودان

والربيع هو موسم الكركي الذي يحاول الصيادون الامساك به حيا في الشباك باستخدام طائر مربوط يجذب صوته الطيور المارة.

وقال "أحب طائر الكركي هذا لأنه لن يبقى صامتا عندما تأتي أسراب الكركي الأخرى الكبيرة وسيظل يجتذبهم من أجل الهبوط. أحبه لأنه حقا طائر صياد".

والصيد متعة بالنسبة لأغا يهرب فيها من روتين الحياة اليومية إلى الريف رائع الجمال، حيث يقضي الصيادون الليل يتسامرون قبل أن يبدأوا اختبار مهاراتهم في الصيد عند الفجر.

وقال أغا "متعة الصيد في المساحات المفتوحة. أحب الجبال والصحراء وصوت الرصاص وسهري خلال الليل من أجل الصيد... متعة الصيد هي النجاح فيه. للنجاح في كل مهنة متعة خاصة".