حريق يدمر كاتدرائية "نوتردام" الشهيرة بالعاصمة الفرنسية

إندلع حريق في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس الإثنين.

وأظهرت اللقطات المنشورة على الإنترنت حريقًا كبيرًا يبتلع الجزء العلوي من الكاتدرائية على مستوى برجي الجرس. وأضاف قسم الإطفاء أن هناك عملية كبيرة جارية، بينما قال متحدث باسم دار البلدية على موقع تويتر إنه تم تطهير المنطقة. وأعلنت فرق الإطفاء ان الحريق لم يخلف إصابات.

وامتد الحريق إلى سطح الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار على أثر ذلك. وأعلن رجال الإطفاء أن جميع الجهود تتجه نحو منع انهيار البرج الشمالي لكاتدرائية نوتردام.

وغطت سحابة دخان كبرى سماء المدينة فيما تساقط الرماد على مساحة واسعة حول الكاتدرائية.

وقال رجل شرطة قرب موقع الحريق "كل شيء ينهار".

وأخلى رجال الإطفاء المنطقة المحيطة بالكاتدرائية الواقعة في وسط العاصمة باريس. كما جرى إخلاء المباني القريبة.

وذكر شهود عيان ان الشرطة شرعت في إخلاء المنطقة التي تقع بها الكنيسة.

وقال مكتب مدعي عام باريس إنه بدأ تحقيقا في أسباب الحريق.

وقال مسؤولون في باريس إن الحريق نتج عن أعمال التجديد التي تجري في الكاتدرائية.

ويزور الكاتدرائية ملايين السياح كل عام.

وقالت عمدة باريس أن إيدالغو في تغريدة على تويتر "حريق رهيب في كاتدرائية نوتردام في باريس. فرق الإطفاء تحاول السيطرة على النيران.قمنا بحشد الفرق على الفور ونحن في اتصال وثيق مع أبرشية باريس. أدعو الجميع إلى احترام محيط الأمان".

ماكرون يلغي كلمته

قال مسؤول بقصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألغى كلمة كان من المقرر أن يلقيها على الأمة اليوم الاثنين بسبب "الحريق المروع" الذي يندلع في كاتدرائية نوتردام بباريس.

ترامب يقترح حلا

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فزعه اليوم الاثنين إزاء الحريق الذي يلتهم كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس.

وقال ترامب على تويتر "إنه لأمر مروع للغاية رؤية الحريق الهائل في كاتدرائية نوتردام في باريس. ربما يمكن استخدام طائرات رش المياه لإخماده (الحريق). يجب التحرك سريعا!".

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