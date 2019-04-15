حفيظ دراجي ليورونيوز: قطر لن تنظم منافسات كأس العالم 2022 مع إيران ولا مع السعودية والإمارات

تداولت بعض وسائل الإعلام العربية خبر رفض الكويت إستضافة بعض مقابلات مونديال قطر 2022، حيث سبق وأن أكدت سلطنة عُمان عدم جاهزيتها للخوض في هذه المغامرة الرياضة. وفي خضم مقاطعة دول الخليج لقطر ونية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في رفع عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 منتخبا، ماهي خيارات قطر مستقبلا للتوفيق بين كل الإتجاهات.

استبعد المعلق الرياضي أن تشارك إيران قطر تنظيم فعاليات كأس العالم 2022، مؤكدا أن أسباب رفض الكويت المشاركة في التنظيم تعود إلى عدم الجاهزية البلد لإحتضان حدث بهذه الاهمية العالمية.

وبشأن رفع عدد المنتخبات المشاكرة في المونديال قال حفيظ دراجي إنه من المرجح ان يتم تأجيل هذا القرار إلى النسخة المقبلة التي ستنظم من طرف ثلاثة بلدان.

الصحفي الرياضي الجزائري والخبير في شؤون الرياضة حفيظ دراجي يتحدث عن ملف كأس العالم 2022.

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