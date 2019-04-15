وكالة الأنباء الفلسطينية: السيطرة وإخماد حريق نشب على سطح المسجد الأقصى في القدس

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن مصالح إطفاء المسجد الأقصى في القدس تمكنت من السيطرة وإخماد حريق نشب في المصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى في القدس مساء الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفقا لمصدر في الأوقاف الإسلامية "الحديث يدور عن حريق اندلع في غرفة الحراس الخارجية لسطح المصلى المرواني، وقد تعامل فريق الإطفاء التابع للأوقاف الإسلامية مع الأمر بنجاح".

ويتزامن هذا الحريق مع حريق آخر شب في كاتدرائية نوترودام في باريس.

المصلى المرواني يقع تحت ساحات المسجد الأقصى الجنوبية الشرقية، ويتحد حائطاه الجنوبي والشرقي مع حائطي المسجد الأقصى، وهما كذلك حائطا سور البلدة القديمة في مدينة القدس.

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