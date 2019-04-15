عرافة أمريكية: مولود ميغان وهاري سيكون جريئا وشجاعا

تنبأت عرافة أمريكية بأن المولود المنتظر للأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، ولدا كان أم بنتا، سيكون جريئا وشجاعا كما أن هاري سيكون الأكثر صبرا من بين الوالدين.

وإذا وضعت ميغانالمولود في أواخر أبريل / نيسان أو في أوائل مايو /أيار كما هو متوقع فإنه سيكون من مواليد برج الثور.

لكن العرافة كاريس ميلونا قالت لرويترز في لوس أنجلس إن هناك عناصر نجمية أخرى نارية في ذلك التوقيت ستلعب دورا إذ أن كوكب المشترى سيكون في خضم انتقاله صوب برج القوس فيما سيدخل كوكب الزهرة مجال برج الحمل في الأسبوع المقبل.

وقالت ميلونا بعد أن فحصت الخرائط الفلكية "هناك اصطفاف ناري عظيم... نتوقع طفلا سيولد بالكثير من مكونات الشخصية المنفتحة على الآخرين والنارية الشجاعة التي تتسم بتألق النجوم".

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ولم يحدد هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، موعدا متوقعا لولادة الطفل لكن ميجان قالت لمحبيها البريطانيين في يناير/ كانون الثاني إنها في الشهر السادس من الحمل. وقال الزوجان الأسبوع الماضي إنهما قررا الاحتفاظ بخصوصية التفاصيل المتعلقة بوصول الوافد الملكي الجديد.

وأضافت ميلونا التي تقرأ أيضا أوراق التاروت عن ميغان وهاري "إنها مثل أم مثالية ستشمله بالرعاية. وهو أب مثالي يتحلى بالمسؤولية والنبل الشديد... لكن ما لاحظته فيما يتعلق بشخصيتيهما كوالدين هو أن الأمير هاري سيكون في الواقع أكثر صبرا من ميجان".