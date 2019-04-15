المجلس العسكري السوداني يعين رئيسا جديدا للأركان

قال المجلس العسكري السوداني يوم الاثنين إنه يعيد تشكيل رئاسة الأركان المشتركة وإنه عين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيسا للأركان.

وأضاف المجلس في بيان أنه تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائبا لرئيس الأركان المشتركة.

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد قال اليوم إن هناك محاولة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة وإزالة المتاريس، في بيان نُشر الاثنين.

وأضاف:"نرجو من الجميع التوجه فوراً الى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم".

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