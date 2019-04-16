بيان: محكمة بحرينية تقضي بسجن 138 بتهم الإرهاب وإسقاط الجنسية عنهم

ذكر بيان للنيابة العامة في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت اليوم الثلاثاء بسجن 138 شخصاً بتهم الإرهاب، منهم 69 متهماً حكم عليهم بالسجن المؤبد، كما قضت بإسقاط الجنسية عنهم.

وقال البيان إن الحكم صدر على المدانين بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير"

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