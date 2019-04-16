عميد مسجد باريس الكبير حزين على حريق كنيسة نوتردام ويعلن التضامن

إثر الحريق الهائل الذي شهدته العاصمة الفرنسية مساء الاثنين الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام التاريخية الشهيرة وأتى على جزء كبير منها وأدى إلى انهيار سقفها واحتراق برجها الرئيسي توالت ردود الأفعال المتضامنة مع باريس من كل أنحاء العالم ، سواء ممن زاروا المدينة أو المعلم أو من قرأوا رواية أحدب نوتردام أو شاهدوا الأفلام التي بنيت حولها وصولاً لقادة وزعماء ومشاهير العالم.

ورغم كون المعلم معلماً تاريخياً وفنياً وحتى سياسياً بامتياز، يبقى للطابع الديني خصوصيته، واعتبر الكاثوليك خاصة في فرنسا أنهم تكبدوا خسارة كبيرة بتضرر رمز بأهمية نوتردام.

لذا شملت ردود الأفعال، مواقف من شخصيات بارزة منها عميد جامع باريس الكبير الذي عبر عن تضامنه وحزنه.

فقد قال د. دليل بوبكر، عميد مسجد باريس: "أمام المشهد المؤلم للغاية لحريق كاتدرائية باريس الرمز الفرنسي، ندعو الله أن يحفظ هذا المعلم الغالي على قلوبنا للغاية".

وأثارت تعليقاته الكثير من ردود الفعل الإيجابية من قبل المتابعين.

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