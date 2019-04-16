توقيف 23 شخصا عقب إلقاء نسخ من القرآن الكريم في تظاهرة لليمين المتطرف في كوبنهاغن

أكدت الشرطة الدنماركية توقيف 23 شخصا خلال مظاهرة مناهضة للمسلمين. وتحدثت مصالح الأمن عن حدوث أعمال شغب وحرائق في حي يقطنه عدد كبير من المهاجرين. وأشارت الشرطة إلى أن راسموس بالودان الذي سبق وأن حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في قضية شتائم عنصرية، جمع أنصاره في حي قريب من وسط العاصمة الدانماركية عدد كبير من المهاجرين. وحسب الشرطة، فقد تعرض لهجوم من أحد المعارضين قبل أن ينشب عراك بين المناهضين لتظاهرة بالودان وقوات الأمن.

وترددت أنباء حول إلقاء نسخ من القرآن الكريم في حي نوربرو حيث أقدم بالودان على إلقاء نسخ من القرآن الكريم في الهواء خلال التظاهرة في مؤشر واضح على تعزيز فكرة رفض تواجد المسلمين في الدنمارك.

وأحرق محتجون معارضون لراسموس بالودان حاويات قمامة ودراجات كما تمت مهاجمة رجال الشرطة بمقذوفات، فردوا بالغاز المسيل للدموع. وسجلت حوادث مماثلة في مناطق أخرى من العاصمة على غرار أحياء نوربرو وكريستيانيا وأماجر. وحسب السلطات الدنماركية فقد ساد الهدوء صباح هذا الثلاثاء الحي الذي شهد المواجهات.

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وفي تغريدة كتب رئيس الحكومة لارس راسموسن: "أنأى بنفسي بشدة من استفزازات بالدوان التي لا معنى لها ولا هدف لها سوى الانقسامات". ودعا راسموسن معارضي بالودان إلى الردّ بالحجج دون اللجوء إلى العنف.

وكثيرا ما ينشط راسموس بالودان، وهو محام، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن معارضته للهجرة، كما يقوم بتنظيم تظاهرات ضد ما يصفه بأسلمة المجتمع الدنماركي. وقد دعا إلى مظاهرة مماثلة يوم الخميس المقبل في ألبرتسلوند.