السيسي يتصل برئيس المجلس العسكري بالسودان

قال متحدث باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الرئيس أجرى اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني وأكد دعم مصر لاستقرار السودان.

وقال المتحدث في بيان إن السيسي أكد "دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق".

وأضاف البيان إلى أن "استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان".

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