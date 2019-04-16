هبول عبد الله ليورونيوز: الدستور الجزائري لا يخول لرئيس الدولة بالنيابة إجراء تعيينات

في حوار خص به يورونيوز عقب استقالة الطيب بلعيز من رئاسة رئيس المجلس الدستوري الثلاثاء، قال القاضي السابق والخبير في القانون الدستوري هبول عبد الله إنه لا يمكن لرئيس الدولة بالنيابة عبد القادر بن صالح ان يعين رئسيا جديدا للمجلس وفقا لما ينص عليه الدستور. وأشار القاضي السابق إلى ان صلاحيات بن صالح. جد محدودة.

هبول عبد الله تحدث كذلك عن الحراك الذي تشهده الجزائر منذ قرابة الشهرين وقدم جملة من الحلول والإحتمالات المستقبلية للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

ويمكنكم الاستماع إلى كامل نص الحوار في الفيديو الملحق بالموضوع.

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