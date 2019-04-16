من هي الفنانة المصرية التي يحتفل بها محرك غوغل اليوم؟

من النادر أن نرى صورة لفنان عربي على محرك غوغل. هذا الثلاثاء أثار محرك غوغل اهتمام العديد من العرب بعد ما وضع صورة للفنانة المصرية إنجي حسن أفلاطون للاحتفال بيوم ميلادها ال95. ولدت إنجي أفلاطون عام 1924 وتوفيت عام 1989، وهي فنانة مصرية تنتمي إلى رواد الحركة الفنية التشكيلية في مصر والعالم العربي.

وزينت رسمة لأفلاطون ورسوم فنية تشكيلية خلفها صدر صفحة البحث غوغل، مع الإشارة إلى مرور 95 عاما على ولادة الفنانة المصرية إنجي حسن أفلاطون، التي ولدت لأسرة أرستقراطية في السادس عشر من أبريل عام 1924.

بدأت مسيرتها الفنية في الأربعينات، حيث التحقت بكلية الفنون في جامعة القاهرة حيث تتلمذت على الفنان والمخرج السينمائي كامل التلمساني، ومنه تعلمت فنون الفن وفلسفة الجمال.

فنانة أم سياسية؟

عام 1963 أصبح توجه أفلاطون سياسيا، إذ شاركت في تأسيس رابطة فتيات الجامعة والمعاهد والتحقت بلجنة الشابات في الاتحاد النسائي المصري، ثم في تأسيس اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية.

أربعة سنوات وراء القبضان بتهمة الفن؟

تم اعتقال الفنانة الجريئة إبان حكم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، في مارس 1959، وظلت في السجن طوال 4 سنوات إلى أن أفرج عنها عام 1963.

بعد خروجها من السجن،عادت إلى الرسم للتعبير عن حالة المصريين من فلاحيين ومكافحين، إلى أن وفاتها المنية بعد يوم على ذكرى ميلادها التاسعة والستين، وتحديدا في السابع عشر من أبريل 1989.

ولإنجي أفلاطون أكثر من 80 عملا فنيا، موزعة على أكثر من متحف وقاعة، وشاركت في العديد من المعارض الفنية، ومن بين أشهر لوحاتها جمع الذرة وحاملة شجرة الموز وجمع البرتقال والشجرة الحمراء وسوق الجمال وصياد بلطيم.

كما قامت بتأليف 3 كتب هي "80 مليون امرأة معنا" وصدر عام 1947 و"نحن النساء المصريات" (1949) و"السلام والجلاء" (1951).

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