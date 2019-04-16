اليونان تطالب بريطانيا بإطلاق سراح منحوتات البارثينون الرخامية من "السجن المظلم"

طالب الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، اليوم الاثنين، بريطانيا بإطلاق سراح منحوتات البارثينون الرخامية من "السجن المظلم"، المتمثل في متحفها الوطني، في تصعيد للتصريحات النارية في حملة عمرها نحو 200 عام لاستعادة المنحوتات.

وكان بافلوبولوس يتحدث في متحف "أكروبوليس" ذي الواجهة الزجاجية في أثينا، الذي يأمل المشاركون في الحملة أن يضم يوما تلك النقوش البارزة والتماثيل الكلاسيكية، التي أخذها دبلوماسي بريطاني في أوائل القرن التاسع عشر.

وتابع بافلوبولوس قائلا: "فليأت المتحف البريطاني هنا ويقارن بين هذا المتحف (أكروبوليس) المنير وذلك السجن المظلم، إن جاز لي القول، وهو المتحف البريطاني حيث يتم الاحتفاظ بمنحوتات البارثينون الرخامية كتذكارات".

ولم يرد المتحف البريطاني بعد على تصريحات الرئيس اليوناني.

2500 عام

وكان لورد إلجين البريطاني قد نقل المنحوتات التي يبلغ عمرها 2500 عام من معبد أكروبوليس في أثينا، عندما كانت اليونان تحت الحكم العثماني.

ووضعت المنحوتات في معرض داخل المتحف البريطاني في لندن، يضيئها النور من كوة طويلة في السقف.

وطالبت اليونان مرارا باستعادتها منذ استقلالها في عام 1832، وكثفت حملتها في عام 2009 عندما افتتحت متحفها الجديد أسفل تل أكروبوليس.

وتوجد بالمبنى منحوتات تركها إلجين إلى جانب نسخ مصنوعة من الجص مماثلة للقطع الناقصة. وينير هذه المنحوتات ضوء الشمس القادم من جدار زجاجي يطل على موقعها الأصلي.

للمزيد على يورونيوز:

وقال بافلوبولوس: "يمكن أن يضم هذا المتحف المنحوتات الرخامية... نخوض حربا مقدسة من أجل أثر فريد".

ويرفض المتحف البريطاني إعادة المنحوتات، ويقول إن إلجين حصل عليها بموجب عقد قانوني مع الإمبراطورية العثمانية.