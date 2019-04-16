نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: القوات المشاركة في حرب اليمن مستمرة هناك

نقلت وكالة السودان للأنباء عن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني قوله إن القوات السودانية المشاركة مع التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن ستظل هناك.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو في بيان لوكالة السودان للأنباء: "اننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف وستبقى قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه".

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