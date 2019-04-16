ولي العهد السعودي يلتقي بقائد القيادة المركزية الأمريكية

قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى اليوم في الرياض مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث مكينزي لبحث التعاون بين البلدين خاصة في المجال العسكري.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء أيضا استعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

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