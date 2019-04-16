شاهد: أنصار البيئة يتسببون في أضرار بقيمة 6000 جنيه استرليني لمجموعة شل النفطية

تحت شعار "أنتم تقتلوننا"، قام نشطاء البيئة بالكتابة على الجدران ورابطوا أمام مبنى مجموعة شل النفطية في العاصمة البريطانية في محاولة لإجبار الحكومة على بذل المزيد من الجهد للحد من التلوث وظاهرة التغير المناخي.

وحطم النشطاء زجاج الباب الرئيسي للمجموعة وتسببوا في أضرار تفوق قيمتها 6000 جنيه إسترليني ما استدعى تدخل الشرطة التي اعتقلت ثلاثة منهم على الأقل بسبب الأضرار. ويطالب المحتجون الحكومة بالإعلان عن حالة الطوارئ المناخية والبيئية، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2025 وإنشاء مجلس للمواطنين من أفراد الجمهور لقيادة القرارات المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ.