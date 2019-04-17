إميليا كلارك الأعلى أجرا في مسلسل "صراع العروش" في موسمه الأخير.. إليكم الرقم

حققت الحلقة الأولى من "صراع العروش" أرباحا خيالية لصالح شبكة "HBO" نظرا لنسب المشاهدات المهولة التي تم تسجيلها مع انطلاق الموسم الثامن والأخير للمسلسل الملحمي العالمي يوم الأحد 14 نيسان/أبريل.

وذكر موقع "كوسموبوليتان" أن للممثلة البريطانية إميليا كلارك والتي أدت دور دانيريس تارغريان في السلسلة الشهيرة النصيب الأكبر من هذه الأرباح، إذ تتقاضى الممثلة الشابة 500 ألف دولار عن كل حلقة لها في الموسمين الأخيرين، مما يعني أنها تقاضت 3.5 مليون دولار عن نصيبها في الموسم السابع والذي كان يتضمن 7 حلقات، ونصيبها في الموسم الأخير هو 3 مليون دولار نظرا أن الموسم الأخير يتكون من 6 حلقات فقط، خلافا للمواسم الستة الأولى التي تتألف من عشر حلقات.

ليسجل مجموع الأموال التي تقاضتها تارغريان من خلال مشاركتها في "صراع العروش" والذي بدأ عرضه قبل 8 سنوات أي في العام 2011، 12.5 مليون دولار.

وبحسب الموقع أيضا، إن أجور فريق العمل وصلت الى 200 ألف دولار وحتى مليون دولار للحلقة الواحدة.

إضافة إلى إميليا كلارك يشارك في بطولة المسلسل كل من كيت هارينغتون، لينا هيدي، وصوفي تيرنر.

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