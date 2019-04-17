إندونيسيا تنتخب رئيسا جديدا للبلاد في أكبر انتخابات تجري ليوم واحد على مستوى العالم

توجه الإندونيسيون صباح اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في أكبر انتخابات تجري في يوم واحد على مستوى العالم، لانتخاب رئيس للبلاد وبرلمان جديدين.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم الموافق 17 نيسان/أبريل في أنحاء الأرخبيل الاستوائي المترامي الأطراف بعد حملة انتخابية استمرت ستة أشهر، ومن المقرر أن يستمر التصويت لمدة ثماني ساعات في أنحاء البلاد التي تمتد لمسافة تزيد عن خمسة آلاف كيلومتر من طرفها الغربي إلى طرفها الشرقي ملحمة لوجستية وشهادة على صمود الديمقراطية بعد مرور عقدين على هزيمة النظام الاستبدادي.

ويدلي أكثر من 192 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المحلية والوطنية والتي يتنافس فيها أكثر من 245 ألف مرشح.

وتطوع أكثر من عشرة آلاف شخص لرصد نتائج الانتخابات المعلنة في مراكز الاقتراع في مسعى لإحباط محاولات التزوير.

وانضم ما يقرب من 350 ألفا من أفراد الشرطة والجيش إلى 1.6 مليون من قوات الأمن المتمركزة في أنحاء البلاد المؤلفة من 17 ألف جزيرة لتأمين التصويت.

وقد يُعرف المرشح الفائز بالرئاسة بحلول ساعة متأخرة من مساء اليوم، ويتوقع أن تعلن المفوضية العامة للانتخابات النتائج الرسمية في مايو/ أيار.

ويخوض الرئيس جوكو ويدودو، رجل الأعمال السابق الذي بدأ مشواره السياسي قبل نحو 14 عاما برئاسة بلدية مدينة صغيرة السباق، آملا في إعادة انتخابه منافسا للجنرال السابق برابوو سوبيانتو الذي فاز عليه الرئيس بهامش بسيط في العام 2014.

وهيمن الاقتصاد على الحملة الانتخابية المشحونة، رغم أن صعود الإسلام السياسي قد خيم على السباق الانتخابي في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان.

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وتشير أغلب استطلاعات الرأي إلى أن ويدودو يتقدم بفارق مريح إلا أن المعارضة تقول إن التنافس بات أكثر احتداما، هذا وقال برابوو في مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة من يوم أمس الثلاثاء إنه يتوقع الفوز بنسبة 63 بالمئة من أصوات الناخبين.

وزعمت المعارضة الاندونيسية بالفعل وجود مخالفات في قوائم الناخبين قد تؤثر في الملايين وتعهدت باتخاذ إجراءات قانونية أو استخدام "سلطة الشعب" إذا تم تجاهل بواعث قلقها.