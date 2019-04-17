محمد صلاح يطالب رجال الشرق الأوسط بتغيير نظرتهم للمرأة

قال لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح لمجلة تايم الأمريكية إنه يتعين على الرجال العرب في الشرق الأوسط أن يغيروا من ثقافتهم تجاه المرأة.

وجاء حديث لاعب ليفربول الإنجليزي على هامش دخوله قائمة المجلة السنوية للشخصيات الأكثر تأثيرا على مستوى العالم.

وقال صلاح (26 عاماً): "نحتاج لأن نغير من الطريقة التي نعامل بها النساء في ثقافتنا... إنه أمر غير اختياري".

وأكد صلاح تغييره لفكره الخاص بشأن حقوق المرأة بعد رؤيته لكيفية معاملتها "في ثقافته وفي الشرق الأوسط".

وأضاف: "أدعم (حقوق) المرأة أكثر من ذي قبل، لأنني أعتقد أنها تستحق أكثر مما يعطيها (الرجال) الآن".

"فخر" و"ضغوطات"

وتطرق صلاح في حديثه للمجلة عن وقوعه تحت "بعض الضغط" كونه نموذجاً يحتذى به من قبل الملايين في الوطن العربي والإسلامي.

وقال اللاعب، الذي قاد المنتخب المصري خلال كأس العالم الأخيرة في روسيا، إنه فخور بالمكانة التي وصل إليها بين الجماهير المصرية والعربية.

وأضاف: "إنه لشيء مختلف... أن تصبح أول مصري في هذا الموقف".

وشدد صلاح على أن النجومية لم تغير من أسلوب حياته بل أنه يفضل قضاء أوقات راحته بصحبة ابنته ولا يحب الخروج من البيت كثيراَ.

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