الإفراج عن آلاف السجناء في ميانمار بمناسبة رأس السنة الجديدة

بدأت ميانمار إطلاق سراح أكثر من تسعة آلاف سجين، بعدما أصدر الرئيس عفوا عنهم في أول أيام السنة الجديدة في ميانمار. وقال الرئيس وين منت إنه أصدر عفوا عن 9353 سجينا منهم 16 أجنبيا، "بمناسبة السنة الجديدة في ميانمار، ومن أجل سلام وسعادة الشعب ومع مراعاة الاعتبارات الإنسانية".

وكتب وين منت في بيان منشور على صفحته على فيسبوك: "إن السلطات تواصل فحص أوضاع السجناء المتبقين الذين يتعين إصدار عفو عنهم". وعادة ما يتم إصدار عفو عن بعض السجناء بمناسبة السنة الجديدة.

وقال أونج ميو كياو من رابطة مساعدة المعتقلين السياسيين، وهي جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان وغير ربحية، إن عدة سجون بدأت الإفراج عن سجناء قبل ظهر يوم الأربعاء وبينهم معتقلان سياسيان.

وأعلنت الرابطة أن هناك 364 معتقلا سياسيا أو يخضعون للمحاكمة، منهم أشخاص اتهموا بانتقاد الجيش ونشطاء من أقليات عرقية، سجنوا بعد الاحتجاج على القتال بين القوات الحكومية والمقاتلين من أقليات عرقية.

وقال مسؤول كبير في سجن إنسين الموجود في ضواحي يانغون لرويترز إن صحفيين من رويترز، محبوسين في هذا السجن بتهمة انتهاك قانون إفشاء الأسرار الرسمية، ليسا من ضمن الذين صدر العفو عنهم.

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