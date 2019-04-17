إلهان عمر تجمع تبرعات بأكثر من 800 ألف دولار

تمكنت النائب في الكونغرس الأميركي إلهان عمر من جمع أكثر 800 ألف دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو ما يضعها في مستوى كبار جامعي التبرعات في صفوف الديمقراطيين في مجلس النواب. وقد كانت إلهان عمر عرضة للكثير من الانتقادات حيث اتهمت بمعاداة السامية بخصوص تعليقاتها عن دعم الولايات المتحدة السياسي لإسرائيل.

وتمكنت إلهان عمر، وهي أول أميركية من أصول صومالية وثاني مسلمة إلى جانب رشيدة طليب من دخول قبة الكونغرس الأميركي حيث تم انتخابهما في التشريعيات الأخيرة، من جمع حوالي 832،000 دولار في الربع الأول من هذا العام وفق تقرير صدر عن لجنة الانتخابات الفيدرالية، ما يضع نائب مينيسوتا الديموقراطية من بين أكبر جامعي التبرعات بين الديمقراطيين.

وحسب صحيفة "بوليتيكو" فحوالي نصف التبرعات التي يصل مجموعها إلى 415 ألف دولار، جاء من أشخاص قدموا لإلهان عمر أقل من 200 دولار، وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 600 ألف دولار جاءت من مانحين أرسلوا تبرعاتهم عبر "أكت بلو"، وهي منصة لجمع التبرعات عبر الإنترنت خاصة بالديمقراطيين.

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وضمت حملة إلهان عمر حوالي 600 ألف دولار نقدا منذ نهاية مارس-أذار بعد أن أنفقت 240 ألف دولار خلال الأشهر الأولى من هذا العام حسب ما أشارت إليه بعض التقارير.

وتعرضت إلهان عمر في وقت سابق من هذا العام إلى جملة من الانتقادات بسبب تعليقاتها حول إسرائيل، وهو ما جعل القيادة الديمقراطية لمجلس النواب تدين تلك التعليقات في فبراير-شباط.

في الأسبوع الماضي، انتقد المحافظون إلهان عمر بسبب تعليقات أدلت بها الشهر الماضي في حدث استضافه مجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية في لوس أنجلوس حيث تناولت مسالة انتهاك حقوق المسلمين الأميركيين وحرياتهم الدستورية في أعقاب هجمات الحادي عشر سبتمبر-أيلول، مما يدل على أن البعض يقلل من هجمات 11 سبتمبر-أيلول 2001 الإرهابية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أثار لغطا كبيرا بسبب تغريدة نشرها على صفحته بمنصة تويتر تضمنت مقطع فيديو لإلهان عمر، وهي تتحدث عن هجمات الحادي عشر سبتمبر-أيلول واستهدفت مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون. وتضمن مقطع الفيديو، كلمة للمشرعة الأميركية وهي تقول: "أُسس مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية بعد هجمات سبتمبر-أيلول لأنَّهم أدركوا أن بعض الأشخاص فعلوا شيئا"، وتكررت عبارة "بعض الأشخاص فعلوا شيئا" مرات عدة.

وسرعان ما تلقت إلهان عمر المزيد من الدعم من عدة مرشحين ديمقراطيين على غرار السيناتور بيرني ساندرز والسيناتورة إليزابيث وارن، وكلاهما مرشح لانتخابات الرئاسة عام 2020، بعد تغريدة ترامب حيث قال ساندرز: "إلهان عمر زعيمة تتمتع بالقوة والشجاعة. لن تستسلم لعنصرية ترامب وكراهيته، ولن نفعل نحن أيضاً. لا بد أن تنتهي الهجمات المشينة والخطيرة ضدها". إلهان عمر أكدت تعرضها إلى المزيد من التهديدات بالقتل منذ تغريدة ترامب مساء الجمعة. وقالت إن العديد من تلك التهديدات تشير مباشرة إلى الفيديو.