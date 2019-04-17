شاهد: أخطر عملية صيد في اليابان بمشاركة ألف سمكة بيرانا مفترسة

يصطف الكثير من الأشخاص في طوابير، في احتفال خاص باليابان، من أجل الأكل واصطياد أسماك سمكة "بيرانا" المنزوعة الأسنان.

ويصف المنظمون هذا الاحتفال بأنه "أخطر حدث صيد في اليابان"، إذ يتم جمع حوالي 1000 سمكة بيرانا من نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية.

بدأ كل شيء مثل كذبة نيسان/أبريل، عندما أخذ الناس نكتة المنظم، يانو تومويوكي، حول حدث صيد سمكة البيرانا على محمل الجد، إذ يقول: "قلت إنني استورد 100 ألف سمكة بيرانا إلى اليابان لحضور حدث لصيدها، واعتقدت أنه كان من الواضح أن الأمر مزحة".

ويضيف: "على رغم ذلك، لم يفهم بعض الناس أنها مزحة واستمروا في الاتصال بي، أين يمكنني ذلك؟ هل يمكنني شراء التذاكر؟ هل هذا حدث حقيقي؟ متى يبدأ؟".

إلى جانب ذلك، يتضمن الاحتفال طبخ وشواء لحوم غريبة، بما في ذلك لحم الكنغر والتماسيح.

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ويقول تومويوكي: "كان الهدف من هذا الحدث هو تعريف الناس بأنواع اللحوم المختلفة من جميع أنحاء العالم. في اليابان، لا يوجد الكثير لتناوله إلى جانب اللحم البقري ولحم الخنزير والدجاج".

ويضيف: "عندما كنت أسافر حول العالم، جربت العديد من أنواع اللحوم المختلفة، لذلك أردت أن أقيم حدثا حيث يمكنني مشاركة عادات هذه البلدان المختلفة".