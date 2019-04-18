شاهد.. دب قطبي يفاجئ سكان قرية روسية بعيدة عن موطنه المعتاد

أصيب سكان قرية في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا بالذهول عندما رأوا دبا قطبيًا يخرج من الشاطئ، ليحط بقريتهم على بعد مئات الكيلومترات من موطنها المعتاد.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية يوم الأربعاء أن الحيوان، الذي بدا منهكًا، حرك سكان القرية الذين بحثوا عن الطعام، وقدموا له بعض الأسماك.

وقال الناشط في منظمة السلام الأخضر فلاديمير شوبروف إن الدب يحُتمل أنه حاد عن مساره أثناء انجرافه على جليد عائم من شوكوتكا للوصول إلى قرية تيليشيكي في كامشاتكا على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوبًا.

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وتعمل السلطات عل إنقاذ الدب وإعادة إلى موطنه الأصلي، حيث تدرس إمكانية نقله جوا عبر مروحية هذا الأسبوع، بعد استخدام مسكنات تساعد الدب على النوم أثناء عملية النقل.

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