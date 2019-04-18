ليبيا: جماعة مسلحة تهاجم قاعدة جوية جنوب البلاد تسيطر عليها قوات الجنرال خليفة حفتر

قال مسؤولون إن جماعة مسلحة هاجمت يوم الخميس قاعدة جوية رئيسية في جنوب البلاد يسيطر عليها الجنرال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الذي حرك الكثير من قواته شمالاً في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وقال حامد رافع الخيالي عميد بلدية سبها إن القتال يتواصل في قاعدة تمنهنت قرب سبها، المدينة الرئيسية في جنوب ليبيا، دون أن يذكر مزيداً من التفصيلات.

ودون أن تتضح بعد هوية المهاجمين.

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وكان مصدر في قوات حفتر قد ذكر أن أن جماعة مسلحة هاجمت يوم الخميس قاعدة جوية رئيسية في جنوب البلاد "يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي".

وذكر المصدر أن القتال يتواصل في قاعدة تمنهنت قرب سبها، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد.

والقاعدة المشار إليها هي القاعدة الجوية الرئيسية في جنوب البلاد والتي سيطرت عليها قوات الجنرال اليبي المدعوم من مصر والسعودية والإمارات في وقت سابق هذا العام، لكن رجال القبائل الذين تتغير ولاءاتهم ما زالوا يتمتعون بنفوذ في المنطقة الصحراوية قليلة السكان.

وبدأ حفتر المرتبط بحكومة موازية في شرقي البلاد هجوماً منذ الرابع من نيسان (إبريل) على العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً بقيادة فائز السرّاج، مما عمق حالة الفوضى التي يشهدها البلد المنتج للنفط منذ عام 2011.

وذكرت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس أن نحو 205 أشخاص قتلوا في الهجوم على طرابلس منهم 18 مدنياً وأصيب 913 بجروح.