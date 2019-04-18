أردوغان: "العدالة والتنمية" سيقاتل لحين إعلان قرار المجلس الأعلى للانتخابات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه سيقاتل حتى يقول المجلس الأعلى للانتخابات كلمته الأخيرة بشأن انتخابات المجالس البلدية التي أجريت يوم 31 مارس آذار.

وجاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من تولي مرشح المعارضة منصب رئيس بلدية اسطنبول.

فبعد 17 يوما من الاعتراضات وإعادة الفرز تولى أكرم إمام أوغلو منصبه يوم الأربعاء رغم عدم البت في طلب قدمه حزب العدالة والتنمية لإلغاء نتيجة الانتخابات في اسطنبول وإعادتها.

وقال أردوغان إن على تركيا أن تستغل جيدا الأعوام الأربعة والنصف المقبلة لحين موعد الانتخابات المقررة وأن تحل المشكلات الاقتصادية والأمنية.

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