جماعة معنية بالمناخ تعلن عن تنظيم مظاهرة بمطار هيثرو

أعلن نشطاء جماعة (إيكستينكشن ريبيليون) المعنية بالمناخ أنهم بصدد تنظيم احتجاج في مطار هيثرو في لندن يوم الجمعة، ليفتحوا بذلك جبهة جديدة في احتجاجاتهم التي تسببت في اختناقات مرورية بالعاصمة البريطانية.

وأغلقت الجماعة عددا من المواقع بوسط لندن في الأيام الأخيرة بعد أن نظمت مظاهرة شبه عارية في البرلمان في أوائل هذا الشهر. وجرى اعتقال ما يربو على 480 شخصا هذا الأسبوع.

وألغت شرطة لندن عطلات بعض أفرادها وطلبت المساعدة من قوات أخرى للتعامل مع المحتجين الذين يتسببون في تعطيل المرور بصورة غير مقبولة.

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وبعثت جماعة (إيكستينكشن ريبيليون) رسالة لوسائل الإعلام تحمل عنوان "بيان بشأن تحرك إيكستينكشن ريبيليون في مطار هيثرو غدا" لكنها لم تقدم أي تفاصيل.

وتدعو الجماعة إلى العصيان المدني بعيدا عن العنف لإجبار الحكومات على خفض انبعاثات الكربون وتجنب ما تقول إنها أزمة مناخية عالمية.

وقال مطار هيثرو إنه يعمل مع السلطات للتعامل مع أي تهديد من المحتجين.

وقالت شرطة العاصمة إنها "وضعت خططا قوية ستمكنها من نشر عدد كبير من الضباط في مطار هيثرو واتخاذ إجراءات صارمة" إذا لزم الأمر.