9 مسلمين ضمن شخصيات "تايم" الأكثر تأثيراً عام 2019

أصدرت مجلة "تايم" الأمريكية لائحتها السنوية والتي تضم أسماء الشخصيات الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وبدا لافتا الحضور المسلم على هذه اللائحة، وبلغ عددهم تسعة.

الشخصيات المسلمة الأكثر تأثيرا حول العالم:

لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح.

ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان.

الناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول.

الناشطة اليمنية رضية المتوكل.

الممثل الكوميدي والمعلق السياسي الهندي الأصل حسن منهاج.

رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي والذي تم تعيينه في 27 مارس من العام 2018.

رئيس وزراء باكستان عمران خان.

الممثل الأمريكي والفائز بجائزة الأوسكار لهذا العام ماهرشالا علي.

رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

وفي حديثها عن صلاح الذي جاء على لسان مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني الشهر جون أوليفر، وُصف اللاعب المصري "بالمتواضع الوقور" الذي لم يتأثر سلباً أو يصب بالغرور على الرغم من كونه "أيقونة بالنسبة لكل المصريين والمسلمين" بجميع أنحاء العالم.

ووصفت المجلة بن زايد على لسان المحلل السياسي ريان بول، الذي قال إن ميل الأمير لخوض المخاطرات السياسية أصبح ملهماً لقادة آخرين كولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجاء حديث تايم عن رامي مالك بكلمات الممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور الذي قال إن الممثل صاحب الأصول المصرية "زئبقي" طوّر مهارة كانت ضرورية لتنمية موهبته وهي مهارة القيادة.

وأشارت المجلة إلى جهود الهذلول في التوعية والكفاح من اجل المطالبة بالمزيد من الحقوق للمرأة السعودية في تسليط الأضواء على الوضع الإنساني المأساوي الذي يعاني منه اليمنيون منذ بدء الحرب اليمنية عام 2018.

وذكرت "تايم" في حديثها عن الممثل الكوميدي والمعلق السياسي ومقدم البرامج حسن منهاج، ديانته،مشيرة إلى أن منهاج هو مسلم أمريكي من أصول هندية.

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