اعتقال رجل حاول الدخول إلى كاتدرائية القديس باتريك محملا بالوقود وولاعات

أعلنت شرطة نيويورك، أنه في وقت متأخر من ليل الأربعاء تم اعتقال رجل من ولاية نيوجرسي بعد محاولته الدخول إلى كاتدرائية القديس باتريك الواقعة في مانهاتن، وهو يحمل عبوتي بنزين وولاعات.

وأشار نائب مفوض الشرطة لشؤون المخابرات ومكافحة الإرهاب في نيويورك جون ميلر، إلى أن أحد عناصر الأمن والذي كان متواجد في الكاتدرائية أوقف الرجل البالغ من العمر 37 عاما بعد أن اكتشف المواد التي كانت بحوزته.

وأضاف ميلر في حديث للصحفيين، أن المشتبه به زعم أنه كان يمر عبر الكاتدرائية للوصول إلى شارع ماديسون، وأنه كان يحاول اختصار الطريق ليجلب الوقود بطريقة أسرع بعد أن نفذت سيارته، ليتبين في ما بعد، وبعد أن تم فحص السيارة، أنه أدلى بمعلومات "غير مترابطة وتنطوي على مراوغة".

وقالت الشرطة أنها لا تزال تحقق مع الرجل للتأكد من حالته العقلية.

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