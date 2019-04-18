الأمم المتحدة: محاكمة جماعية في البحرين تثير قلقا بالغا

عبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يوم الخميس عن قلقها من أن محاكمة جماعية في البحرين أسقطت الجنسية عن 138 شخصا هذا الأسبوع لم تحقق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وأعلنت النيابة العامة في البحرين أن محكمة قضت يوم الثلاثاء بسجن 139 شخصا بتهم الإرهاب وإسقاط الجنسية عنهم جميعا باستثناء واحد، في أحدث محاكمة جماعية يشهدها البلد الخليجي.

وذكرت باشليه في بيان "هناك مخاوف كبيرة من أن إجراءات المحكمة لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة مع ما ورد عن محاكمة عدد كبير من المتهمين غيابيا".

وتابعت قائلة إن سحب الجنسية قد يكون له عواقب وخيمة على الحياة اليومية، بما في ذلك الحرمان من الحق في تلقي الرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل.

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