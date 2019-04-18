شاهد: هرعا إلى قسم الشرطة لإنقاذ رضيعهما الذي يختنق ... فماذا حدث؟

دقيقة من الرعب عاشتها أسرة برازيلية حديثة الزواج، حين تحول لون رضيعهما إلى أزرق وتوقفت أنفاسه. المولود الحديث يبلغ من العمر 21 يوما، وبدأ بالاختناق دون معرفة السبب صبيحة يوم الاثنين الـ 15 من أبريل / نيسان.

وهرع الوالدان إلى قسم شرطة ولاية ساو باولو في البرازيل. واستقبلهما الضابطان تاروكو وتياغو.

تاركو طبق الإسعافات الأولوية على الرضيع دون يأس واستمر بمحاولاته إلى أن أظهر الرضيع استجابه طفيفة على الفور تم نقله إلى مستشفى المقاطعة.

وذكر الشرطي لاحقا أن الرضيع أصبح بحالة صحية جيدة ومن المتوقع عودته إلى منزله في القريب العاجل.

المقطع تم نشره على صفحة فيسبوك الخاصة بشرطة المقاطعة.

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