كيف تحفظ التكنولوجيا أندر المخطوطات الدينية والإنسانية في مصر والعالم؟

يكسر طنين كهربائي صمت مكتبة في دير القديسة كاترين، عند سفح جبل بصحراء سيناء في مصر، حيث يعكف باحثون على القيام بعملية مسح ضوئي لمخطوطات تاريخية بالمكتبة.

يقوم فريق من اليونان بتصوير آلاف المخطوطات الهشة، بما في ذلك بعض النسخ القديمة من الأناجيل المسيحية، وذلك باستخدام عملية معقدة تشمل التقاط الصور بالأضواء الحمراء والخضراء والزرقاء ودمجها مع برامج الكمبيوتر لإنشاء صورة ملونة عالية الجودة.

وعلى الرغم من أن الدير قد نجا منذ قرون من براثن الحرب، إلا أنه يقع في منطقة دمر فيها متشددون إسلاميون عددا لا يحصى من التحف والوثائق الثقافية في سوريا والعراق. كما استهدفت الكنائس المسيحية في مصر في شمال سيناء الوعرة.

ويقع "الدير المقدس" في جبل سيناء وهو جزء من الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية في النصف الجنوبي الأكثر أمانا من شبه جزيرة سيناء.

لكن في عام 2017، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجوم على نقطة تفتيش قريبة للشرطة المصرية، مما أسفر عن مقتل أحد الضباط.

وقال رئيس أساقفة سيناء وفاران وريدو ودير القديسة كاترين لرويترز "إن الاضطرابات في عصرنا تتطلب استكمالاً سريعًا لهذا المشروع".

والهدف هو إنشاء أول أرشيف رقمي لجميع المخطوطات البالغ عددها 4500 في المكتبة، بدءًا من حوالي 1100 مخطوطة باللغتين السريانية والعربية، وهي مخطوطات نادرة للغاية.

ومن الممكن أن تستغرق المهمة أكثر من عقد من الزمن، وذلك باستخدام الكاميرات الرقمية ومصفوفات الكمبيوتر جنبًا إلى جنب مع ادوات متطورة مصممة لدعم المخطوطات الأكثر هشاشة لعدم الإضرار بها أو التسبب بإتلافها.

وبدأ العمل على المشروع في العام الماضي وتنفذه مؤسسة الأبحاث القديمة للمخطوطات (EMEL) البحثية غير الهادفة للربح، بالتعاون مع الدير ومكتبة جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

وقالت مكتبة جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إنها ستبدأ في نشر المخطوطات على الإنترنت بالألوان الكاملة ابتداء من خريف عام 2019.

وقال مايكل فيلبس مدير المكتبة الالكترونية للمخطوطات القديمة لرويترز "هذه المكتبة هي أرشيف لتاريخ المسيحية وجيرانها في العالم المتوسطي وبالتالي فهي تهم المجتمعات في جميع أنحاء العالم الذين يجدون تاريخهم هنا."

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وأدرجت اليونسكو المنطقة التي تحدث فيها النبى موسى عليه السلام مع الله كموقع للتراث العالمي، مستشهدة بوضعها المقدس في اليهودية المسيحية والإسلام، وتقول إن سانت كاترين تأسست في القرن السادس، وهو أقدم دير مسيحي لا يزال يستخدم وظيفته الأصلية.

وتعد مخطوطة يونانية لكتاب كوداكس سيانتيكوس المقدس أحد أشهر المخطوطات في المكتبة، والتي تعود إلى القرن الرابع ميلادي.

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