شاهد لحظة مقتل 29 ألمانيا في حادث انقلاب حافلة سياحية في جزيرة ماديرا البرتغالية

أظهرت لقطات مصورة التقطتها إحدى كاميرات المراقبة لحظة انقلاب حافلة كانت تقل سائحين في بلدة كانيكو بجزيرة ماديرا البرتغالية، في حادث تسبب في مقتل 29 شخصا.

وانحرفت الحافلة التي كانت تحمل على متنها 55 شخصا جميعهم من السائحين الألمان من على الطريق لتسقط من أعلى منحدر جبلي الأربعاء الماضي.

وتسبب الحادث في إصابة 28 شخصا بعضهم كان من المارة المتواجدين في المكان.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق في الحادث وفحص الحافلة للتحقق من إمكانية وجود أي مشاكل ميكانيكة ادت إلى وقوع الحادث.

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مقتل 28 شخصاً في حادث حافلة سياحية في جزيرة ماديرا البرتغالية