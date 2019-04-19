مشاكل قد تعيق هاتف سامسونغ غالاكسي فولد القابل للطي من النجاح

أول المختبرين لهاتف سامسونغ الجديد غالاكسي فولد يؤكدون أن جهاز الهاتف الذكي غير المسبوق الذي يمكن طيه، يعاني من بعض المشاكل المرتبطة بالشاشة.

فبعد يوم كامل من الاستعمال العادي، يجد المختبرون أن الشاشة تتوقف عن العمل، فيما استنتج آخرون أن الواقي الشفاف للهاتف بدا يهترئ بعد أن أزالوا شريط الحماية اللاصق، وبينت سامسونغ أن ذلك الغلاف لا ينبغي أن تتم إزالته أبدا، لأنه مجعول لحماية شاشة الهاتف من أي خدش محتمل. وبين مارك براونلي وهو أحد المستخدمين الجدد للهاتف على موقع تويتر على الانترنت الحالة المهترئة للشاشة بعد إزالته الواقي.

وأظهرت صور نشرها مستخدمون للهاتف على الانترنت الضرر الذي لحق بشاشتي الهاتف، بمجرد فتح جناحيه المطويين. ومن خلال الصور التي نشرت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي نلاحظ أن نصف الشاشة خارج الخدمة، وهو ما يوضحه المستخدم مارك غورمان.

ولا يبدو أن هذه المشاكل ستطمئن الزبائن الجدد فيما يتعلق بصلابة المنتوج ونجاعته. ولا يعرف الآن إذا كان الامر يتعلق بخلل معزول يخص سلسلة الإنتاج الأولى، أو أن الأمر سيكون فشلا مشابها لغالاكسي نوت7 قبل بضع سنوات.

من ناحيتها ردت شركة سامسونغ في بلاغ عن المشاكل التي واجهها المستخدمون مع الهاتف الجديد، فقالت إنها ستدقق في العينات التي تم توفيرها لمعرفة الأسباب.

وكانت سامسونغ تفتخر خلال المعرض العالمي للهواتف الجوالة في برشلونة بإنتاجها لغالاكسي فولد، وبدت القناعة راسخة لدى الشركة الكورية في البداية بأن النموذج الجديد سينفد من الأسواق، رغم ارتفاع سعره إلى نحو 2000 (ألفي) يورو.

ورغم المشاكل التي كشف عنها في العينات المتوفرة، فإن سامسونغ لا تعتزم على ما يبدو تأجيل عرض غالاكسي فولد في الولايات المتحدة، ويتوقع أن يتم عرض الهاتف الجديد للبيع يوم 26 من الشهر الحالي، ثم يشرع في تسويقه في أوروبا ابتداء من 3 أيار/مايو المقبل، بمبلغ 2020يورو.

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