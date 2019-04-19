داعش يعلن قتل وإصابة 69 جنديا في هجمات بنيجيريا

قال تنظيم الدولة الإسلامية في صحيفة أسبوعية اليوم الخميس إنه سجل مقتل وإصابة 69 من أفراد الجيش النيجيري وقوات أفريقية مكلفة بمحاربة المتشددين في هجمات على مدى الأسبوع الماضي.

ونفذت جماعة "ولاية غرب أفريقيا" التي انشقت عن جماعة بوكو حرام التي تتمركز في نيجيريا في عام 2016، سلسلة هجمات في الشهور القليلة الماضية.

وقال التنظيم في صحيفة (النبأ) التابعة له إن جنوده قتلوا عددا من أفراد التحالف الأفريقي في هجمات على ثكنة عسكرية وموقع عسكري وبلدة في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد.

وأضاف أن مقاتليه فجروا دبابة للتحالف الأفريقي يوم السبت قرب بلدة تومير في النيجر وقتلوا كل الجنود الذين كانوا على متنها، دون أن يحدد عددا.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث عسكري نيجيري للتعليق.

وتشن جماعة بوكو حرام تمردا منذ نحو عشر سنوات في شمال شرق نيجيريا أودى بحياة نحو 30 ألف شخص وأجبر نحو مليونين على الفرار من منازلهم.

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