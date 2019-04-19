داعش يصل إلى الكونغو

أعلن ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" الخميس عن أول هجوم له في جمهورية الكونغو الديمقراطية، معلنا إياها "ولاية وسط إفريقيا" التابعة "للخلافة"، وذلك بعد مقتل جنديين من الكونغو ومدني في تبادل لإطلاق النار.

وقال مصدر في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقيادي بالمجتمع المدني لوكالة رويترز للأنباء إن الثلاثة لقوا حتفهم في اشتباكات وقعت يوم الثلاثاء في بلدة بوفاتا. وتعاني البلدة والمنطقة المحيطة بها من عنف الميليشيات ووباء إيبولا في الوقت نفسه. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من إعلان الدولة الإسلامية الذي نشر في وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم المسلح.

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وتنشط أكثر من 12 جماعة ميليشيا وتشكيلات إجرامية في هذه المنطقة الواقعة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وزعم التنظيم أيضا أن خمسة جنود قتلوا وأصيب ثلاثة.

وقال المصدر بالأمم المتحدة والقيادي في المجتمع المدني ديفيد موازي إن شهودا في موقع الهجوم ألقوا باللوم على جماعة إسلامية تسمى القوات الديمقراطية المتحالفة، ربما تكون لها صلات بالدولة الإسلامية.