شاهد: ملك تايلاند يكرم غواصين أستراليين شاركا في إنقاذ فتية الكهف

كرم ماها فاجيرالونكورن ملك تايلاند غواصين أستراليين شاركا في إنقاذ فريق كرة قدم مؤلف من 12 فتى ومدربهم، من كهف غمرته المياه في تموز (يوليو) الفائت.

وأقيمت مراسم التكريم يوم الجمعة 19 نيسان (إبريل) في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وكان الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً قد حوصروا مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاماً يوم 23 حزيران (يونيو)، بينما كانوا يستكشفون مجموعة من الكهوف في إقليم تشيانغ راي بعدما غمرت المياه في موسم الأمطار الأنفاق.

وجذبت جهود إنقاذهم التي استمرت 17 يوماً اهتماماً عالمياً، وتطوع خبراء من عدة بلدان لتقديم المساعدة.

الأستراليان ريتشارد هاريس وكريج تشالين، كانا ضمن فريق الإنقاذ الرئيسي الذي يضم 13 غواصاً أجنبياً وخمسة من غواصي البحرية التايلاندية، ونقل الفتية ومدربهم للأمان.

ومنحتهما الحكومة التايلاندية وسامين رفيعين قبل الاجتماع مع رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، في أول رحلة لهما لتايلاند منذ عملية الإنقاذ.

وسيسافران إلى تشيانغ راي وسيزوران كهف تام لوانج يوم الاثنين للقاء الفتية ومدربهم.

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وكرمت أستراليا هاريس وتشالين في كانون الثاني (يناير) ومنحتهما وسام الشجاعة.

وذكرت الصحيفة الرسمية في آذار (مارس) أن الملك فاجيرالونكورن، سبق وكرم 187 شخصاً كان لهم صلة بعملية الانقاذ منهم 113 أجنبياً على رأسهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

ومات غواص سابق في البحرية التايلاندية أثناء عملية الإنقاذ.