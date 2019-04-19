موسكو: تحقيق مولر لم يقدم أدلة لتدخل روسيا في الإنتخابات الأمريكية

قال الكرملين اليوم الجمعة إن تقرير المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر لم يتضمن أي أدلة على أن الدولة الروسية تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

ويقدم تقرير مولر الذي صدر أمس الخميس وصفا مفصلا لاتصالات بين حملة دونالد ترامب في 2016 وعملاء روس قال التقرير إنهم سعوا لإمالة كفة الميزان في الانتخابات لصالح ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن موسكو تأسف لأن تقرير مولر أثر على علاقاتها بواشنطن.

وكانت وكالات أنباء روسية، قدنقلت الجمعة عن وزارة الخارجية رفضها لنتائج تقرير المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر وقولها إن التقرير لم يتمكن من تقديم أي أدلة على تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

ولم يجد التقرير أي دليل على تآمر جنائي بين حملة ترامب وروسيا.

كما تضمن تقرير وصفا مفصلا لسلسلة من الأفعال التي قام بها الرئيس دونالد ترامب لعرقلة مسار التحقيق، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان ارتكب جريمة عرقلة العدالة.

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وقال التقرير إنه عندما أبلغ وزير العدل السابق جيف سيشنز الرئيس بتعيين مولر في مايو أيار 2017 قال ترامب وقد رجع بظهره للوراء على مقعده "يا إلهي، هذا أمر فظيع، هذه نهاية رئاستي. لقد انتهيت".