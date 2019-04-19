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جنوب أفريقيا

وفاة 13 إثر سقوط جدار داخل كنيسة بجنوب إفريقيا

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
وفاة 13 إثر سقوط جدار داخل كنيسة بجنوب إفريقيا
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قُتل 13 شخصًا في مقاطعة جنوبية شرقية بجنوب إفريقيا خلال قداس بعد انهيار سور الكنيسة عليهم في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس (18 أبريل نيسان).

جاء الحادث بعد أيام من الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، حسبما ذكرت وكالت الطوارئ اليوم الجمعة (19 أبريل نيسان).

وقال روبرت ماكنزي المتحدث باسم وكالات الطوارئ الطبية في كوازولو ناتال إن 29 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح تتراوح بين الخطيرة والطفيفة نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وأضاف ماكنزي "كانت هناك عاصفة قوية في ذلك الوقت، لكن لا يمكننا التأكد تماما من السبب وراء انهيار الجدار حتى تنتهي الشرطة من تحقيقاتها".

وأظهرت صور للمكان على صفحة خدمات الطوارئ على موقع تويتر أكواما من الطوب والحطام على أرض الكنيسة.

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