بسبب حفل شواء .. إيطاليان يواجهان غرامة بقيمة 27 مليون يورو

يواجه إيطاليان إمكانية تعرضهما لغرامة بقيمة 27 مليون يورو بعدما تسببا في حريق التهم 680 هكتاراً واستمر لعدة أسابيع بغابة في منطقة كومو العام الماضي.

وأظهرت التحقيقات الجنائية أن مصدر الحريق هو مخلفات حفل شواء أقامه الرجلان بالقرب من مقصورة جبلية يملكهما جد أحدمهما.

وترتفع قيمة الغرامة نظراً لقانون صدر عام 2008 في إقليم لومباردي الذي تتبعه منطقة كومو ويقضي بتحديد تلك الغرامات كنسبة من حجم الأضرار المالية الإجمالية الناتجة عن الحادث.

واتهمت نيابة كومو رسمياً الرجلين بالوقوف وراء الحريق الذي تصاعدت حدته بسبب قوة الرياح بالمنطقة وعرض العديد من المنازل للخطر كما تسبب في أضرار بيئية كبيرة.

وقال رئيس قطاع غابة كارابينييري في كومو لوكالة الأنباء الإيطالية إن الجناة سيتوجب عليهم دفع الغرامة خلال 60 يوماً في حال فًرضت عليهم.

وأضاف: "من الواضح أن ديناً كهذا سيورث لأبناء الجناة ولأحفادهما".

وينتظر المتهمين المحاكمة الجنائية التي قد تسفر عن معاقبتهما بالغرامة الضخمة أو تبرئتهما.

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