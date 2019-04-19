الحكم على أمريكي وزوجته بالسجن مدى الحياة لتعذيبهما أبنائهما

قضت محكمة بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالسجن من 25 عاماً إلى مدى الحياة على رجل وزوجته بعد اعترافهما بضرب وتجويع وتكبيل أولادهما ال 13 عشر لعدة سنوات.

ووافق ديفيد توربين (57 عاماً) وزوجته لويز توربين (50 عاماً) على الحكم بالاتفاق مع النيابة بعدما اعترفا بتهم التعذيب التي أدينا بها في فبراير-شباط الماضي.

وانهمر توربين وزوجته في البكاء أثناء سماعهما لبيانات أولادهما خلال الجلسة الأخيرة من القضية التي عرفت إعلامياً بقضية "بيت الرعب".

وقالت إحدى بنات توربين أثناء جلسة الحكم: "لقد أخذ والداي حياتي بالكامل مني، لكنني الآن أستعيد حياتي".

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