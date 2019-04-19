شاهد: الدراجات الهوائية لتوليد الكهرباء أثناء خطاب الناشطة تونبرغ في روما

تحول ميدان ديل بوبولو في العاصمة الإيطالية روما إلى ساحة للدراجات الهوائية المثبتة التي ستولد الطاقة اللازمة لإضاءة المكان خلال خطاب الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ. وبدأ الآلاف من طلاب المدارس في التوافد على الميدان الذي شهد تنصيب 128 دراجة هوائية تم توصيلها جميعاً بمولد لتوفير الكهرباء اللازمة لإضاءة المسرح الذي ستعتليه الناشطة المراهقة تونبرغ. وبرز اسم تونبرغ (16 عاماً) عالمياً منذ شهر أغسطس-آب الماضي بعدما قادت إضراباً لطلاب المدارس السويدية امام البرلمان اعتراضاً على السياسات البيئية.