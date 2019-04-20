محكمة جزائرية تستدعي رئيس الوزراء السابق في تحقيق حول تبديد المال العام

ذكر التلفزيون الرسمي يوم السبت أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، فيما يتصل بتحقيق في تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. ولم ترد على الفور أي تفاصيل أخرى.

من جهة أخرى ذكر تلفزيون النهار المحلي أن رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح عين عمار حيواني محافظا لبنك الجزائر بالنيابة. وأضاف التلفزيون أن حيواني هو نائب سابق لمحافظ البنك المركزي. وقال التلفزيون أيضا إن بن صالح عين محمد وارت مديرا عاما جديدا للجمارك.

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