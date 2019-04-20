شاهد: حلاق صيني يبدع برسم صور لمشاهير على شعر زبائنه

يبدع حلاق شعر صيني في رسم صور على رؤوس زبائنه باستخدام أدوات الحلاقة فقط.

وينحت وانغ جيان فنغ (39 عاما) بمحله الواقع في مدينة تزيشينغ شرق الصين، على رؤوس زبائنه صورا لوجوه مشاهير وسياسيين وممثلين، مثل الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، أو لاعب كرة القدم ديفيد بيكام ونجم السينما والفنون القتالية بروس لي، وغيرهم من المشاهير.

ويختار الزبون الصورة التي يريد أن يرسمها الحلاق على رأسه أثناء قصة الشعر مقابل 200 يوان صيني (ما يعادل 30 دولارا أمريكي)، وهو نفس سعر قصة شعر عادية.

وبعد أول قصة مبتكرة له عام 2015، أصبح الحلاق ذائع الصيت وبات يستقبل الزبائن من مقاطعات مجاورة الذين يأتون خصيصا من اجل الحصول على قصاتت شعر مبتكرة.

تتابعون ايضا على يورونيوز:

شاهد: حلّاق اسباني يصفف الشعر بالسيوف والسكاكين ولظى النار

شاهد: أرجنتيني وُلد مبتور اليدين فصار من أبدع حلاقي بوينس أيرس

شاهد: صاحب أطول أظافر في العالم يقص أظافره للمرة الأولى بعد 66 سنة

وقال فنغ إنه استلهم الفكرة بعد مشاهدته لشريط فيديو على الإنترنت للحلاق الأمريكي الشهير روبرت فيريل وهو يقص شعر زبائنه ويرسم على فروة رأسهم وجوها لشخصيات مختلفة.

تابعونا على الفايسبوك والواتسآب: