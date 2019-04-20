ملاكمة إيرانية تنازل فرنسية بدون حجاب ..فتصدر في حقها مذكرة اعتقال في بلدها

شاركت الملاكمة الإيرانية صدف خادم، البالغة من العمر 24 عاما، في مسابقة رسمية دولية، وكلفها هذا القرار الكثير، إذ قررت عدم العودة إلى وطنها بعدما صدر في حقها أمر بالاعتقال.

المثير في الأمر أن اللاعبة الإيرانية هزمت الملاكمة الفرنسية أن تشوفين بمدينة رويان في فرنسا السبت، لكن فرحتها لم تكتمل بعد إصدار مذكرة الاعتقال في حقها من طهران.

وصرحت خادم للصحف الفرنسية أن مدربها ماهيار مونشيبور، هو من أخبرها بأمر اعتقالها في إيران، وهي في طريقها إلى مطار "تشارل ديغول" في باريس للعودة إلى وطنها. وسبق وسمح النظام الإيراني للنساء بممارسة رياضة الملاكمة وبناء عليه نظم المدرب الفرنسي الجنسية الإيراني الأصل مونشيبور، النزال بين الملاكمة الإيرانية ونظيرتها الفرنسية.

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وذكرت وكالة رويترز، أن إيران أصدرت مذكرة الاعتقال في الحق المدرب مونشيبور.

نفي إيران وتضييق الخناق على اللاعبات الإيرانيات

ونفى رئيس الاتحاد الإيراني للملاكمة حسين سوري، هذه الأنباء، متهما أجهزة إعلام تابعة لدول معادية لإيران أنها من أصدرتها.

ويفرض اتحاد الملاكمة الإيراني، قيودا على اللاعبات الإيرانيات منها إجراء التدريبات تحت إشراف مدربة، وارتداء الزي الإسلامي أثناء المباراة.

وقد كتبت خادم عبر صفحتها على إنستغرام بالفارسية تقول "لقد تعلمت أن أقاتل كل يوم لحياة أفضل."